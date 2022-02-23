Литва: спасибо, Джо Байден, что обратили внимание на ужасные изменения в нашей среде безопасности

Во вторник он приветствовал решение президента США Джо Байдена направить дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию. Решение было в связи с тем, что Запад по-прежнему опасается крупномасштабного вторжения России на Украину.

«Это важное решение для укрепления безопасности Балтийского региона, которое соответствует серьезности ситуации», - сказал Науседа в переданном BNS комментарии.

По его словам, чем сильнее будет восточный фланг НАТО, тем безопаснее - вся Европа.

«Я ценю трансатлантическую солидарность и готовность действовать», — написал Науседа в Twitter.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поблагодарила Байдена за это решение.

«Спасибо, президент Джо Байден, за то, что вы обратили внимание на ужасные изменения в нашей среде безопасности и пообещали усилить оборонный потенциал США в Литве, Латвии и Эстонии», - написала глава литовского правительства в своем Twitter-аккаунте.

«Мы не можем выбирать наших соседей. Но слава богу, мы умеем выбирать друзей и союзников! Литва выбрала, как и Украина!» — отметила она.

Во вторник вечером президент США Байден сообщил, что дал разрешение на переброску дислоцированных в Европе американских войск в Литву, Латвию и Эстонию.

Так Соединенные Штаты отреагировали на принятое в понедельник решение президента России Владимира Путина признать независимость двух прокремлевских сепаратистских «народных республик» на востоке Украины и на планы Москвы разместить там войска.