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  • Пьяный мужчина ударил сожительницу и швырнул в нее кастрюлей: в квартире находились и дети

Пьяный мужчина ударил сожительницу и швырнул в нее кастрюлей: в квартире находились и дети

Кулак. Иллюстративное фото. ФОТО: Raigo Pajula

Сегодня в Пайдеском доме суда проходил судебный процесс над мужчиной, который обвиняется в ненадлежащем физическом обращении, пишет Järva Teataja.

Мужчина обвиняется в том, что 28 октября прошлого года около 23 часов в состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил кулаками свою сожительницу. Также он швырнул кастрюлей в ее правое плечо.

Согласно имеющимся данным, в момент ссоры, произошедшей между двумя сожителями, в квартире находились дети.

Мужчину, который ранее не наказывался в уголовном порядке, признали виновным в ненадлежащем физическом обращении в близких отношениях и приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Условно, с испытательным сроком в один год.

В качестве производственных расходов он должен внести в государственные доходы 1050 евро.

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