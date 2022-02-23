Пьяный мужчина ударил сожительницу и швырнул в нее кастрюлей: в квартире находились и дети

Мужчина обвиняется в том, что 28 октября прошлого года около 23 часов в состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил кулаками свою сожительницу. Также он швырнул кастрюлей в ее правое плечо.

Согласно имеющимся данным, в момент ссоры, произошедшей между двумя сожителями, в квартире находились дети.

Мужчину, который ранее не наказывался в уголовном порядке, признали виновным в ненадлежащем физическом обращении в близких отношениях и приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Условно, с испытательным сроком в один год.