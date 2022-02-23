Пьяный мужчина ударил сожительницу и швырнул в нее кастрюлей: в квартире находились и дети
Сегодня в Пайдеском доме суда проходил судебный процесс над мужчиной, который обвиняется в ненадлежащем физическом обращении, пишет Järva Teataja.
Сегодня в Пайдеском доме суда проходил судебный процесс над мужчиной, который обвиняется в ненадлежащем физическом обращении, пишет Järva Teataja.
Мужчина обвиняется в том, что 28 октября прошлого года около 23 часов в состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил кулаками свою сожительницу. Также он швырнул кастрюлей в ее правое плечо.
Согласно имеющимся данным, в момент ссоры, произошедшей между двумя сожителями, в квартире находились дети.
Мужчину, который ранее не наказывался в уголовном порядке, признали виновным в ненадлежащем физическом обращении в близких отношениях и приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Условно, с испытательным сроком в один год.
В качестве производственных расходов он должен внести в государственные доходы 1050 евро.