Статистика коронавируса: 6564 зараженных, 629 госпитализированных и семь смертей

По состоянию на утро 23 февраля, в больницах находится 629 пациентов с коронавирусом. Из них 311 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 195 человек, или 62,7% не были вакцинированы, а 116, или 37,3% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 7,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 88 новых истории болезни, из которых в 37 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 44 пациента с симптомами COVID-19. Скончались семь человек с коронавирусом, данные об их вакцинации уточняются: 64-летняя женщина, 84-летняя женщина, 90-летний мужчина, две 91-летние женщины и один мужчина, 93-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 340,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 510,1 невакцинированных в день.