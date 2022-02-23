Из-за конфликта с Украиной у России хотят отобрать еще один спортивный турнир

«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», — цитирует Sovetov.su информагентсво ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

Финал Кубка мира по лыжам должен пройти с 18 по 20 марта в Тюмени. В программе спринты, масс-старты и гонки преследования.

Конфликт с Украиной начался в 2014 году после вооруженного переворота, из-за которого Крым стал частью России, а Киев лишился контроля над некоторыми территориями Донецкой и Луганской областей. Они объявили о своей независимости и провозгласили создание ДНР и ЛНР. Зимой 2022 года конфликт вспыхнул с новой силой, а российские власти признали суверенитет самопровозглашенных республик.