Эстонская теннисистка Анетт Контавейт сразится с Элизой Мертенс

После неудачного выступления в Дубае Элиза Мертенс перебралась в Доху, где смогла пройти в 1/8 финала, пишет vseprosport.ru. В чем-то, конечно, ей повезло, так как соперница по второму кругу Петра Квитова снялась с игры по ходу второй партии. В первом круге у Мертенс была тяжелая победа над Паолини (6-3, 2-6, 7-5). В том матче 26-я ракетка мира пять раз отдавала свою подачу, но за счет опыта и отличной игры на приеме смогла вырвать победу.

Анетт Контавейт после титула в Санкт-Петербурге брала паузу и не играла на прошлой неделе в Дубае. Судя по всему, такое решение было правильным. В Дохе эстонская теннисистка стартовала сразу со второго круга и в двух сетах справилась с Конюх (6-2, 6-3). Несмотря на такой убедительный итоговый счет, Анетт дважды отдавала свою подачу, при этом у соперницы было сразу 12 брейк-поинтов. Явно нельзя назвать очень уверенной игру эстонки на своей подаче.