Президент Алар Карис занимает должность главы государства почти пять месяцев. Завтра он произнесет свою первую речь в честь годовщины создания республики. Из-за коронакризиса и в этом году празднование дня рождения Эстонии пройдет без особых торжеств, а из-за угрозы войны на Украине мы говорим больше о безопасности, пишет Postimees .

- Расколы есть. Вступая в должность, я пообещал начать собирать Эстонию в единое целое, чтобы разногласия не были настолько большими. В разных местах у нас имеются разные расколы, разное понимание, но некоторые из них эскалируются таким образом, который мы видеть не хотим. Мы все же должны оставаться вежливыми, прежде всего, я говорю о политиках. Разногласия были и будут, это один из признаков демократии, что у людей имеется разное мнение и все могут его высказать, но если это превращается в потрошение и высказывание гадостей, то, я считаю, что это нехорошо и этого делать нельзя.