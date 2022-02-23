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Интервью ⟩ Президент Карис: умный человек не боится, умный человек умеет оценивать угрозы
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President Alar Karise arvates peab iga poliitik selgitama, miks ta ühe või teise otsuse teeb.
Президент Алар Карис занимает должность главы государства почти пять месяцев. Завтра он произнесет свою первую речь в честь годовщины создания республики. Из-за коронакризиса и в этом году празднование дня рождения Эстонии пройдет без особых торжеств, а из-за угрозы войны на Украине мы говорим больше о безопасности, пишет Postimees.
- Чувствуете ли вы в Эстонии такой же раскол в обществе, как чувствуем это мы, наблюдая за СМИ и социальными сетями? Могут ли расколы стать опасными в Эстонии?