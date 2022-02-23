В Ботаническом саду вновь открывается популярная выставка орхидей

По словам руководителя отдела тропических и субтропических растений Яана Меттика, выставка орхидей – одна из самых популярных среди посетителей. «Во время Дней орхидей в ботаническом саду можно будет увидеть как виды, произрастающие в природе, так и сорта, появившиеся благодаря селекции. Наряду со ставшими привычными фаленопсисами будет представлено множество других тропических орхидных, таких как пафиопедилумы, ванды, цимбидиумы, эпидендрумы, дендробиумы, масдеваллии, онцидиумы, а также сорта и гибриды, выведенные селекционерами», – рассказал Меттик.

История коллекции орхидей Таллиннского ботанического сада очень интересна. «Начало наша коллекция орхидей получила благодаря австралийскому любителю орхидей эстонского происхождения Оскару Савику, который в начале 1960-х годов подарил ботаническому саду лучшие из своих цветов. На сегодняшний день в коллекции наряду с историческими сортами цимбидиума появилось множество редких сортов диких орхидей», – рассказала старший садовник ботанического сада и куратора коллекции орхидей Ээви Сийбак.

«Образ жизни и цветки орхидей настолько своеобразны, что порой кажется, будто, создавая их, природа не сумела обуздать свое воображение. И все же, в орхидее нет ничего случайного – самая крошечная деталь имеет определенную цель и причину возникновения, – описывает Сийбак. – Каждая точечка, каждый волосок, каждая черточка и, конечно же, кружащие голову ароматы – все создано для привлечения опылителей».

Не устояли перед орхидеями и люди. Яан Меттик говорит, что внешний вид и образ жизни орхидей настолько непохожи на других представителей флоры, а разнообразие видов столь велико, что много веков человечество только и думает о том, как бы укротить этих экзотических красавиц. «В былые времена орхидеи были доступны лишь очень зажиточным людям, то сегодня они стали одними из самых популярных комнатных растений, – продолжит Меттик. – Список выведенных человеком гибридов орхидей уже заметно длиннее перечня видов, встречающихся в природе, а тех в мире насчитывается около 18 500! Мы в Таллиннском ботаническом саду хотим приоткрыть завесу этого увлекательного мира, к созданию которого приложили руку и сама природа, и человек».

Во время выставки орхидей с 4 по 13 марта связанные с выращиванием орхидей вопросы можно отправлять по электронной почте (на эстонском языке) orhidee@bataanikaaed.ee. На письма отвечают садовники и старшие садовники Таллиннского ботанического сада.