В Ботаническом саду вновь открывается популярная выставка орхидей
С 4 по 13 марта в Таллиннском ботаническом саду пройдет ставшая доброй традицией выставка орхидей, где можно будет увидеть произрастающие в естественной среде редкие цветы, а также сорта, полученные в результате селекционной работы. Опытные специалисты будут готовы ответить на вопросы посетителей по выращиванию орхидей дома. Продажа орхидей в этом году осуществляться не будет в целях обеспечения безопасности посетителей в период распространения вирусов.