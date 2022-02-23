Германия перепроверит «Северный поток 2» на предмет рисков для Европы

«Мы должны будем еще раз заново проверить, не делает ли "Северный поток 2" и завязка всех газовых мощностей на Балтийском море энергообеспечение в Германии и Европе геостратегически еще более хрупким и уязвимым, и мы это сделаем», - сказал глава Минэкономики Роберт Хабек в среду в интервью Deutschlandfunk.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, Федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, сейчас процесс сертификации остановлен.

Решение остановить сертификацию в ФРГ приняли после объявления Россией о признании независимости республик Донбасса.

По словам Хабека, решение по «Северному потоку 2» не относится к пакету санкций, который готовит ЕС для России.