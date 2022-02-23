Грядет новая волна? В США набирает обороты распространение подвида омикрона

В дополнение к исходному штамму BA.1, BA.2 в настоящее время идентифицирован более чем в 30 штатах США, на его долю приходится около 3,9% новых инфекций, и, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель, по-видимому, удваивается, пишет NPR.

«Если он увеличится до восьми процентов, это означает, что мы вступаем в фазу экспоненциального роста и, возможно, ждем прибытия новой волны Covid-19 в Соединенные Штаты», — сказал директор Рокфеллеровского центра мониторинга патогенов Сэмюэл Скарпино.

BA.2 считается более заразным, чем исходный омикрон-штамм, и его распространение также связано с новым ростом числа случаев коронавируса в Дании.

Ученые предупреждают, что прекращение обязательного ношения масок приведет к распространению нового штамма.