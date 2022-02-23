Грядет новая волна? В США набирает обороты распространение подвида омикрона
Ученые внимательно следят за подвидом омикрона BA.2, который постепенно распространяется по Соединенным Штатам, передает Postimees.
Ученые внимательно следят за подвидом омикрона BA.2, который постепенно распространяется по Соединенным Штатам, передает Postimees.
В дополнение к исходному штамму BA.1, BA.2 в настоящее время идентифицирован более чем в 30 штатах США, на его долю приходится около 3,9% новых инфекций, и, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, этот показатель, по-видимому, удваивается, пишет NPR.
«Если он увеличится до восьми процентов, это означает, что мы вступаем в фазу экспоненциального роста и, возможно, ждем прибытия новой волны Covid-19 в Соединенные Штаты», — сказал директор Рокфеллеровского центра мониторинга патогенов Сэмюэл Скарпино.
BA.2 считается более заразным, чем исходный омикрон-штамм, и его распространение также связано с новым ростом числа случаев коронавируса в Дании.
Ученые предупреждают, что прекращение обязательного ношения масок приведет к распространению нового штамма.
Доктор Джереми Любан, вирусолог из Медицинской школы Массачусетского университета, говорит, что наиболее вероятным сценарием является то, что BA.2 просто продлит волну омикрона, однако, по его словам, невозможно исключать и новую волну.