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ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму

ФСБ. Снимок иллюстративный. ФОТО: Russian Federal Security Service

В Крыму сотрудники ФСБ задержали шесть сторонников украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), готовивших взрыв в православном храме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

В гараже одного из задержанных за подготовку теракта были изъяты компоненты для взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также была обнаружена переписка с планами и символика запрещенной организации.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их [взрывных устройств] изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — говорится в сообщении.

20 февраля дипломаты США обратились к находящимся в России американским гражданам и, ссылаясь на сообщения СМИ, не исключили нападений на торговые центры и станции метро в крупных российских городах, а также возле украинской границы.

На следующий день в дипмиссии пояснили, что речь идет о сообщениях в российских СМИ об угрозах «минирования». Они посчитали необходимым информировать об этом своих граждан.

Бывший посол США в России Майкл Макфол счел «очень необычным» подобное предупреждение. В Кремле согласились с этой точкой зрения, добавив, что выясняют, поступала ли такая информация от спецслужб США российским коллегам.

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