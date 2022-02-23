ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму

В гараже одного из задержанных за подготовку теракта были изъяты компоненты для взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также была обнаружена переписка с планами и символика запрещенной организации.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их [взрывных устройств] изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — говорится в сообщении.

20 февраля дипломаты США обратились к находящимся в России американским гражданам и, ссылаясь на сообщения СМИ, не исключили нападений на торговые центры и станции метро в крупных российских городах, а также возле украинской границы.

На следующий день в дипмиссии пояснили, что речь идет о сообщениях в российских СМИ об угрозах «минирования». Они посчитали необходимым информировать об этом своих граждан.