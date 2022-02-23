Прокуратура прекратила производство в отношении работников столичного департамента
Пыхьяская окружная прокуратура прекратила уголовное производство, возбужденное в сентябре 2020 года, в рамках которого двум работникам Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства были предъявлены подозрения в нарушении требований проведения государственных закупок, поскольку следствие не нашло подтверждения тому, что было совершено преступление. Но были установлены недостатки в следовании Закону о государственных закупках, в связи с чем полиция передала материалы Министерству финансов для принятия решения о возбуждении производства по делу о проступке.