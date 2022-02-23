Прокуратура прекратила производство в отношении работников столичного департамента

В июне прошлого года работники Центральной криминальной полиции провели открытые процессуальные действия в помещениях Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и предъявили подозрения одному нынешнему и одному на тот момент бывшему работнику департамента. Подозрения касались проведенного в 2018-м году тендера, в результате которого на пять лет был заключен договор на проведение обслуживающего ремонта и содержание городских дорог, а также были заказаны новые скамейки в парк Таммсааре. Согласно подозрению были нарушены требования Закона о государственных закупках, согласно которым заказчик тендера должен в тендере запрашивать дополнительные пояснения у участвовавшего в тендере оферента, чье предложение, по сравнению с другими признанными подходящими предложениями, ниже разрешённого законом. Эти пояснения не были запрошены.

Так же согласно Закону о государственных закупках департамент должен был провести новый тендер, поскольку стоимость приобретения и установки скамеек превысила предельную ставку государственных закупок, то есть 60 000 евро. Это не было сделано и департамент заказал новые скамейки в рамках действующего договора о закупках. По собранным следствием данным, изначально было желание провести тендер на обновление скамеек, но тендер провалился и из-за напора времени новый тендер не проводился. Для решения ситуации приняли решение заказать скамейки в качестве дополнительных работ в рамках имеющегося договора о закупках.

Окружной прокурор Трийну Олев, руководившая уголовным производством, поясняет, что согласно Пенитенциарному кодексу нарушение требований проведения государственных закупок предусматривает, что нарушение совершается с целью предпочесть конкретного оферента. «Следствием мы не установили, чтобы требования были бы нарушены с целью дать в тендере предпочтение предприятию, сделавшему самое низкое предложение. Так же не нашло доказательства то, что чиновники Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства не проводили тендер на закупку новых скамеек в парк Таммсааре, который требуется согласно Закону о государственных закупках, с целью предпочесть кого-либо. По этой причине никому нельзя вменить в вину совершение преступления и уголовное производство было прекращено», - говорит Олев.