Картина дня: закулисное общение Кариса и Зеленского, переброска военных США в страны Балтии и газ за 2000 евро
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
Зеленский подписал указ о призыве граждан, находящихся в военном резерве. Об этом он заявил в видеообращении. Читать далее…
Для укрепления восточного фланга НАТО США переведут в страны Балтии из Италии 800 военнослужащих, передал Пентагон после прозвучавшего во вторник заявления президента США Джо Байдена об усилении военного присутствия в регионе. Читать далее…
Вчера в Украине президент Алар Карис встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить как вчерашнюю «историческую лекцию» Путина, так и будущее. Карис также дал краткий обзор закулисного общения для Postimees. Читать далее…
Собранные у границы с Украиной российские войска смогут находиться в боевой готовности еще несколько дней без отправки назад или возникновения риска, что их штурмовые возможности значительно снизятся, предполагают западные эксперты и чиновники. Читать далее…
Президент Алар Карис занимает должность главы государства почти пять месяцев. Завтра он произнесет свою первую речь в честь годовщины создания республики. Из-за коронакризиса и в этом году празднование дня рождения Эстонии пройдет без особых торжеств, а из-за угрозы войны на Украине мы говорим больше о безопасности. Читать далее…
Признание Москвой территорий на востоке Украины в качестве «независимых государств» и ввод туда частей российской армии вызвали волну санкций со стороны Запада и множество комментариев о том, что Кремль намерен делать дальше и удастся ли мировому сообществу не допустить дальнейшей эскалации. Читать далее…
Чем обернется для бизнеса украинский кризис? Каковы будут экономические последствия для всех соседей России? Как повлияет на бизнес неизбежное удорожание энергоносителей? Что будет сделано для смягчения энергетического и прочих ударов по предприятиям? Читать далее…
Кто не помнит длительную кампанию социальной рекламы, которую в разгар кризиса с беженцами в 2015–2016 годах проводили активисты толерантности и сторонники поддержки беженцев. Их основной посыл в то время заключался в том, что скепсис по отношению к беженцам и любая риторика, призывающая охранять или укреплять свои границы станет, в первую очередь, внутриполитическим запугиванием, вызыванием паники и попыткой популистских сил завоевать симпатии электората путем создания атмосферы враждебности, пишет Postimees. Этаким чудовищем в шкафу, выдуманным и никогда не существовавшим в реальности. Читать далее…
22 февраля 2022 года, на следующий день после признания президентом РФ Путиным суверенитета так называемых Донецкой и Луганской народных республик, за которым последовало и решение о направлении на их территорию российских войск для – тоже так называемого — «поддержания мира», эстонская пресса обратила внимание на то, что с сайта Центристской партии Эстонии исчезли уже самые последние следы подписанного в 2004 году протокола о сотрудничестве между центристами и «Единой Россией». Читать далее…
Из-за широкого распространения коронавируса в последние месяцы было выдано чрезвычайно большое количество больничных листов. Однако при оплате в Больничной кассе во многих случаях возникли сложности, поскольку у тысяч людей не внесены на государственном портале точные данные банковских счетов. Читать далее…
В связи с нарушением общественного порядка 3 февраля в центре Таллинна, полиция начала 56 производств и просит помощи общественности в установления личности десяти человек. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11 152 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6564. Читать далее…
Сегодня на пресс-конференции Департамента здоровья обзор положения с коронавирусом и критической ситуации в больницах дали министр здоровья и труда Танель Кийк (ЦП), советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) д-р Пеэп Тальвинг, глава Пыхьяского медштаба. Читать далее…