Полиция ищет 63-летнего мужчину, которого последний раз видели осенью
Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Юллара, его в последний раз видели в Тарту прошлой осенью, местонахождение мужчины неизвестно.
Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Юллара, его в последний раз видели в Тарту прошлой осенью, местонахождение мужчины неизвестно.
Обеспокоенные родственники обратились в полицию, так как от Юллара ничего не было слышно, а его телефон давно выключен. Чтобы найти бездомного, в городе были проверены различные адреса, где он мог ночевать, в том числе приюты и другие места сбора людей, попавших в затруднительное положение. Однако пока найти Юллара не удалось.
Рост разыскиваемого - 170 см, обычно на нем рабочий комбинезон, у него спокойный характер, и он ведет отшельнический образ жизни.
Если кто-то видел Юллара в последние месяцы или знает, у кого он может жить или подрабатывать, об этом просят сообщить по номеру 112.