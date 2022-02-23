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  • Полиция ищет 63-летнего мужчину, которого последний раз видели осенью

Полиция ищет 63-летнего мужчину, которого последний раз видели осенью

Пропавший в Тарту 63-летний Юллар. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 63-летнего Юллара, его в последний раз видели в Тарту прошлой осенью, местонахождение мужчины неизвестно.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, так как от Юллара ничего не было слышно, а его телефон давно выключен. Чтобы найти бездомного, в городе были проверены различные адреса, где он мог ночевать, в том числе приюты и другие места сбора людей, попавших в затруднительное положение. Однако пока найти Юллара не удалось.

Рост разыскиваемого - 170 см, обычно на нем рабочий комбинезон, у него спокойный характер, и он ведет отшельнический образ жизни.

Если кто-то видел Юллара в последние месяцы или знает, у кого он может жить или подрабатывать, об этом просят сообщить по номеру 112.

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