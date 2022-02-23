Полиция ищет 63-летнего мужчину, которого последний раз видели осенью

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, так как от Юллара ничего не было слышно, а его телефон давно выключен. Чтобы найти бездомного, в городе были проверены различные адреса, где он мог ночевать, в том числе приюты и другие места сбора людей, попавших в затруднительное положение. Однако пока найти Юллара не удалось.