Postimees в Луганской области ⟩ Внешне спокойно, но ночью перестрелки были по всей линии фронта

Во временной столице Луганской области — городе Северодонецке, по оценке местного политика, воевавшего на Донбассе в первые годы Сергея Шакуна, напряжение на контрольной линии (как официально называется фронт) постепенно начинает расти.

«Ясно, что российские войска попытаются где-то атаковать серьезно», - Сергей не питает особых иллюзий, что все обойдется.

В ночь на среду перестрелки и атаки системами «Град» велись на протяженности всей контрольной линии Донбасса. На украинской стороне погиб один солдат и один местный житель.

Ночью атаковали позиции украинцев

Более-менее такая ситуация продолжается на Донбассе с 17 февраля, то есть уже почти неделю. Поначалу в прифронтовых украинских областях военного положения не объявляли, но это могут сделать, если российские войска попытаются атаковать.

Сегодня утром я прибыл в западную часть Луганской области, где расположены шахтерские центры Попасна и Золотое. Фронт начинается здесь, в нескольких километрах от этих шахтерских городков.

Под Попасна ночью пытались атаковать украинские позиции, но украинские войска минометным огнем отбили противника. Создается такое впечатление, что в ночь на вторник по всему фронту российские войска провели разведку боем.

Руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил вчера вечером, что если ракетных или артиллерийских ударов станет больше и они начнут представлять реальную угрозу для мирных жителей, будет принято решение об их эвакуации. Ее масштабы зависят от масштабов атак.

Россия празднует, на Украине мобилизация

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества, который особенно любим мужчинами.

На основании многолетнего опыта, местные жители утверждают, что вечера таких крупных праздников обычно заканчиваются внезапным огнем по украинским позициям. Примерно так, что напиваются и начинают праздновать по полной. Но в регулярных войсках порядок все же должен быть лучше, чем в подразделениях «народной армии» Донбасса.

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил мобилизацию резервистов. Говорят, что это касается полумиллиона человек. По словам Сергея Шакуна, Зеленский поступил правильно. «Резервисты в целом больше мотивированые и боеспособные, опытные и умелые мужчины, поскольку они все уже прошли через войну», - объяснил он.

Куда исчез глава канцелярии Зеленского?

Никакой паники или возбуждения среди местных жителей я не почувствовал. Выехавший вчера вечером из Киева и прибывший сегодня около обеда в прифронтовой Попасна поезд был заполнен. В Киеве вчера на этот поезд было не купить уже и обычного купейного билета. Если бы местные жители были в панике и боялись нападения россиян, навряд ли они в таком количестве ехали бы в сторону фронта.

Местных жителей, разбирающихся в политике, скорее интересует вопрос: куда исчез Андрей Ермак — руководитель канцелярии Зеленского и главный переговорщик с Россией по вопросам Минских договоренностей? Из новостей последних дней его имя исчезло.

Сегодня вечером или завтра утром в Северодонецке планируется большой митинг - межпартийный, но под народной символикой, чтобы показать единство местных жителей «против агрессора», как выразился один из организаторов мероприятия.