90-летняя Раиса Симановна, проживающая недалеко от линии фронта на востоке Украины, по ночам спит в своей квартире, но днем, когда обстрелы и взрывы происходят гораздо активнее, укрывается в подвале, пишет Postimees.

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Город Счастье располагается на границе территорий, контролируемых украинским правительством и непризнанной ЛНР. Расположенный от Счастья до Луганска мост через реку Донец был одним из немногих соединений между сторонами конфликта до введения карантинных ограничений.