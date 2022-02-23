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Жена Валерия Карпина спела с музыкантом Покутным

Валерий Карпин с женой ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина сообщила, что спела дуэтом с музыкантом Андреем Покутным.

«Друзья! Наконец-то наша совместная работа с Андреем Покутным на всех площадках! Приятного прослушивания. Андрей Покутный и Даша Карпина — В разные стороны (2022)», — говорится в сообщении в Instagram.

24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши, сообщает "Спорт-экспресс".

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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