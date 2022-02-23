Жена Валерия Карпина спела с музыкантом Покутным

«Друзья! Наконец-то наша совместная работа с Андреем Покутным на всех площадках! Приятного прослушивания. Андрей Покутный и Даша Карпина — В разные стороны (2022)», — говорится в сообщении в Instagram.

24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши, сообщает "Спорт-экспресс".