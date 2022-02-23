Ср, 23.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

Украина вводит режим ЧП

Флаг Украины. ФОТО: Madis Veltman

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины - кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует с 2014 года, пишет Deutsche Welle.

Решение еще должна утвердить Верховная рада, передало агентство УНИАН. Сделано это должно быть в течение 48 часов. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что режим планируется принять на 30 дней, однако при необходимости он может быть продлен на период до 60 дней.

Верховная рада рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Украине на заседании вечером 23 февраля. Об этом сообщила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что режим не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back