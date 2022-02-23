Украина вводит режим ЧП
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины - кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует с 2014 года, пишет Deutsche Welle.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении режима ЧП на всей территории Украины - кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует с 2014 года, пишет Deutsche Welle.
Решение еще должна утвердить Верховная рада, передало агентство УНИАН. Сделано это должно быть в течение 48 часов. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что режим планируется принять на 30 дней, однако при необходимости он может быть продлен на период до 60 дней.
Верховная рада рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Украине на заседании вечером 23 февраля. Об этом сообщила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что режим не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.