Украина вводит режим ЧП

Решение еще должна утвердить Верховная рада, передало агентство УНИАН. Сделано это должно быть в течение 48 часов. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что режим планируется принять на 30 дней, однако при необходимости он может быть продлен на период до 60 дней.