Доходы слишком низкие или расходы слишком скромные? В Нарве продолжают спорить о новом бюджете

В прошлый четверг городское собрание Нарвы заседало с помощью Zoom почти до часу ночи, обсуждая городской бюджет на этот год. Бюджет приняли голосами правящей коалиции, вычеркнув многие заранее согласованные в профильных комиссиях расходы. Оппозиционеры, которых в горсобрании чуть меньше половины, уже через четыре дня представили поправки. Они заявили, что доходы города на самом деле будут на два миллиона больше и предложили всё-таки увеличить расходы.