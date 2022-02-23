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  • Доходы слишком низкие или расходы слишком скромные? В Нарве продолжают спорить о новом бюджете

Доходы слишком низкие или расходы слишком скромные? В Нарве продолжают спорить о новом бюджете

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В прошлый четверг городское собрание Нарвы заседало с помощью Zoom почти до часу ночи, обсуждая городской бюджет на этот год. Бюджет приняли голосами правящей коалиции, вычеркнув многие заранее согласованные в профильных комиссиях расходы. Оппозиционеры, которых в горсобрании чуть меньше половины, уже через четыре дня представили поправки. Они заявили, что доходы города на самом деле будут на два миллиона больше и предложили всё-таки увеличить расходы.

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Заседание в интернет-среде в четверг длилось почти девять часов - началось в 16.00 и завершилось ближе к часу ночи. Бюджет был не единственным вопросом, но большую часть времени заняли именно споры по бюджету.

В итоге, принятый голосами коалиционных депутатов бюджет оказался весьма консервативным. В правящей коалиции исходили из того, что денег у города будет мало.

Через четыре дня после принятия бюджета оппозионеры начали процедуру принятия поправок в него. Они считают, что расходы города запланированы слишком скромными, и нужно добавить порядка двух миллионов.

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