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  • Полиция просит помощи в поисках пропавших в Нымме женщин

Полиция просит помощи в поисках пропавших в Нымме женщин

Май ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 37-летней Ристе и 82-летней Май, которые сегодня утром отправились в магазин в Нымме и до сих пор не вернулись домой.

Сегодня утром Май и Ристе пошли в магазин пешком, там они обычно проводят максимум полтора часа. До сих пор они не вернулись домой, и их близкие не могут связаться с ними. Поскольку у обеих женщин могут быть проблемы с ориентацией в пространстве, близкие обратились в полицию за помощью в поисках пропавших. Ожидалось, что Май и Ристе отправятся в Ныммеский центр или в сторону хийуского Рими. Близкие проверили район вместе с полицией, но, к сожалению, безрезультатно. У Май с собой телефон, но никто не отвечает.

Ристе ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Май ростом около 160 см, одета в темно-коричневую куртку и темные брюки. Ристе предположительно одета в серую куртку и светлые брюки, ее рост составляет 168 см.

Всех, кто видел Май и Ристе сегодня, просят позвонить по номеру 112.

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