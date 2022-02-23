Полиция просит помощи в поисках пропавших в Нымме женщин

Сегодня утром Май и Ристе пошли в магазин пешком, там они обычно проводят максимум полтора часа. До сих пор они не вернулись домой, и их близкие не могут связаться с ними. Поскольку у обеих женщин могут быть проблемы с ориентацией в пространстве, близкие обратились в полицию за помощью в поисках пропавших. Ожидалось, что Май и Ристе отправятся в Ныммеский центр или в сторону хийуского Рими. Близкие проверили район вместе с полицией, но, к сожалению, безрезультатно. У Май с собой телефон, но никто не отвечает.