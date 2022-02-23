Полиция просит помощи в поисках пропавших в Нымме женщин
Полиция просит помощи в поисках 37-летней Ристе и 82-летней Май, которые сегодня утром отправились в магазин в Нымме и до сих пор не вернулись домой.
Полиция просит помощи в поисках 37-летней Ристе и 82-летней Май, которые сегодня утром отправились в магазин в Нымме и до сих пор не вернулись домой.
Сегодня утром Май и Ристе пошли в магазин пешком, там они обычно проводят максимум полтора часа. До сих пор они не вернулись домой, и их близкие не могут связаться с ними. Поскольку у обеих женщин могут быть проблемы с ориентацией в пространстве, близкие обратились в полицию за помощью в поисках пропавших. Ожидалось, что Май и Ристе отправятся в Ныммеский центр или в сторону хийуского Рими. Близкие проверили район вместе с полицией, но, к сожалению, безрезультатно. У Май с собой телефон, но никто не отвечает.
Май ростом около 160 см, одета в темно-коричневую куртку и темные брюки. Ристе предположительно одета в серую куртку и светлые брюки, ее рост составляет 168 см.
Всех, кто видел Май и Ристе сегодня, просят позвонить по номеру 112.