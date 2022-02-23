Самолет ВВС наматывал странные круги над Йыгевамаа

Каротамм сообщил, что самолеты британских Королевских ВВС участвовали в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых оказывали авиационную поддержку подразделениям и отрабатывали дозаправку в воздухе.

Подобная дозаправка в воздухе уже наблюдалась в воздушном пространстве Эстонии. В марте 2018 года самолет «нарисовал» в небе круг, что не осталось незамеченным пользователями. В то время это были также учения по дозаправке в воздухе.