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Самолет ВВС наматывал странные круги над Йыгевамаа

Скриншот Flightradar ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня бдительные пользователи заметили в мобильном приложении Flightradar, что над Йыгевамаа странным образом блуждает один самолет. Также был слышен полет истребителей, пишет Tartu Postimees.

Однако начальник отдела коммуникаций Генерального штаба Сил обороны, капитан Таави Каротамм дал понять, что причин для беспокойства нет.

Каротамм сообщил, что самолеты британских Королевских ВВС участвовали в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых оказывали авиационную поддержку подразделениям и отрабатывали дозаправку в воздухе.

Подобная дозаправка в воздухе уже наблюдалась в воздушном пространстве Эстонии. В марте 2018 года самолет «нарисовал» в небе круг, что не осталось незамеченным пользователями. В то время это были также учения по дозаправке в воздухе.

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