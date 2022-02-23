Рийгикогу принял заявление «Об агрессии Российской Федерации в отношении Украины»

Рийгикогу в среду вечером, 23 февраля большинством голосов — 72 — принял заявление «Об агрессии Российской Федерации в отношении Украины». Против и воздержавшихся не было. На месте присутствовали 73 депутата, однако Майлис Репс не голосовала.

В тексте заявления, инициированного 86 членами парламента Эстонии, говорится:

«Рийгикогу жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны Российской Федерации, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов.

Рийгикогу осуждает нарушение основополагающих принципов ООН со стороны Российской Федерации. Угрожая силой, Российская Федерация грубо нарушает суверенитет Украины и, применяя силу, нарушает ее территориальную целостность.

Рийгикогу осуждает деятельность Российской Федерации, нарушающую все принципы межгосударственного общения, установленные в Хельсинкском заключительном акте от 1975 года.

Рийгикогу подчеркивает, что, согласно Нюрнбергской хартии, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений и заверений является преступлением против мира. Согласно решению Нюрнбергского суда, развязывание агрессивной войны является не просто преступлением международного характера, но тягчайшим международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений тем, что оно содержит в себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных.

Рийгикогу осуждает провокации Российской Федерации в Восточной Украине и распространение лжи в мировом медиапространстве.

По мнению Рийгикогу, важно, чтобы государства по всему миру поддержали экономику Украины и решительно увеличили помощь с вооружением, так как Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации.

Рийгикогу призывает государства-члены дать Украине статус государства-кандидата Европейского союза и дорожную карту для получения членства в НАТО.

Рийгикогу призывает правительства и парламенты всех стран отчетливо осудить агрессию Российской Федерации и незамедлительно поддержать введение широкомасштабных санкций в отношении агрессора.

Рийгикогу призывает соответствующие институты Европейского союза выработать меры, которые сделали бы невозможным вещание медиаканалов Российской Федерации, распространяющих военную пропаганду и разжигающих межнациональную рознь, на территории союза.

Рийгикогу призывает международные организации начать процессы по выявлению и расследованию военных преступлений, совершенных Российской Федерацией с 2014 года в рамках направленной против Украины агрессии, а также по выявлению, расследованию и привлечению к ответственности совершивших эти преступления лиц.

Рийгикогу выражает твердую поддержку украинскому народу, суверенитету и территориальной целостности Украины».