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  • Чемпион Европы по тайскому боксу без прикрас о спорте: разбитый нос, сломанные руки, выбитые ноги – но из спорта ни за что!

Чемпион Европы по тайскому боксу без прикрас о спорте: разбитый нос, сломанные руки, выбитые ноги – но из спорта ни за что!

Никита Исопеско на пьедестале почета. Золотая медаль, чемпионат Европы по тайскому боксу, Стамбул, 2022. ФОТО: личный архив.

Начиналось все с кикбоксинга, в который Никита Исопеско (15) – нынешний чемпион Европы по тайскому боксу – попал совершенно случайно, в шесть лет. Его мама Елена везла на тренировку дочку подруги, но тренер заметил пацана и пригласил на занятия. До тринадцати лет Никита занимался кикбоксингом, а затем семья переехала из Тарту в Таллинн и пришлось перестраиваться – искать новый клуб, новую команду. А в итоге получился и новый вид спорта.

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- Мы отправились на чемпионат мира в Тайланд, меня поставили на бой сразу в финале. В четверг соревнования, с понедельника я тренируюсь. Сдаю все тесты – все хорошо. В четверг утром тест - меня отсаживают в сторону. Второй тест, третий. Мне что-то говорят, но я тайский не понимаю. Подошел один из тренеров нашей команды: «Никит, у тебя тест положительный». Тут же подтянулись товарищи в скафандрах, увезли меня в больницу, разместили в одноместной палате и все. За соревнованиями я наблюдал только по телевизору. Это, конечно, очень тяжело переносилось.

П.М.: То есть коронавирус? Как в больнице обращались? Сколько ты там пробыл?

Н.И.: Да как... Постоянно анализы, рентген, тесты – никаких симптомов, все чисто, а тест за тестом позитивный. Врач мне просто начала на мозги капать – мол, раз позитивный, ты вообще отсюда никуда не выйдешь, тут страна такая.

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