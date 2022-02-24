Чемпион Европы по тайскому боксу без прикрас о спорте: разбитый нос, сломанные руки, выбитые ноги – но из спорта ни за что!
Начиналось все с кикбоксинга, в который Никита Исопеско (15) – нынешний чемпион Европы по тайскому боксу – попал совершенно случайно, в шесть лет. Его мама Елена везла на тренировку дочку подруги, но тренер заметил пацана и пригласил на занятия. До тринадцати лет Никита занимался кикбоксингом, а затем семья переехала из Тарту в Таллинн и пришлось перестраиваться – искать новый клуб, новую команду. А в итоге получился и новый вид спорта.