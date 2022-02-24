Чемпион Европы по тайскому боксу без прикрас о спорте: разбитый нос, сломанные руки, выбитые ноги – но из спорта ни за что!

- Мы отправились на чемпионат мира в Тайланд, меня поставили на бой сразу в финале. В четверг соревнования, с понедельника я тренируюсь. Сдаю все тесты – все хорошо. В четверг утром тест - меня отсаживают в сторону. Второй тест, третий. Мне что-то говорят, но я тайский не понимаю. Подошел один из тренеров нашей команды: «Никит, у тебя тест положительный». Тут же подтянулись товарищи в скафандрах, увезли меня в больницу, разместили в одноместной палате и все. За соревнованиями я наблюдал только по телевизору. Это, конечно, очень тяжело переносилось.