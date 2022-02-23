В Евросоюзе заявили о готовности ввести второй пакет санкций против России

Он отметил, что хотя санкции и потенциальные российские контрсанкции будут иметь экономические последствия для ЕС, но серьезность того, что поставлено на карту, означает, что их надо будет вводить. «Введение жестких санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть к этому готовы, – сказал Домбровскис. - Но здесь на карту поставлена безопасность и территориальная целостность Украины... поэтому мы должны быть в состоянии реагировать, а также нести определенные экономические расходы, если это необходимо».