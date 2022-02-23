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  • Боярский резко высказался о возможном исключении «Зенита» из еврокубков

Боярский резко высказался о возможном исключении «Зенита» из еврокубков

Михаил Боярский ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о санкциях против отечественных клубов в еврокубках из-за сложившейся политической ситуации.

«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», — цитирует Боярского Sport24.

Он также поддержал решение признать независимость ДНР и ЛНР.

Ранее известный журналист Владимир Познер прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список Министерства финансов США.

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, это неизбежное последствие столкновения политических интересов», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», которая владеет 77,63% акций ЦСКА, попала под санкции со стороны Министерства финансов США. Данное решение американского правительства обусловлено конфликтом России с Украиной из-за признания Владимиром Путиным суверенитета ДНР и ЛНР, передает russian.rt.com.

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