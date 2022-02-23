Боярский резко высказался о возможном исключении «Зенита» из еврокубков

«Ну пусть попробуют исключить «Зенит», а заодно и деньги «Газпрома» из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют», — цитирует Боярского Sport24.

Он также поддержал решение признать независимость ДНР и ЛНР.

Ранее известный журналист Владимир Познер прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список Министерства финансов США.

«Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, это неизбежное последствие столкновения политических интересов», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».