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ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

Теннисные мячи. Иллюстративное фото ФОТО: Kristjan Teedema

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сообщила о переносе мужского турнира категории ATP-250 из Санкт-Петербурга (Россия) в Нур-Султан (Казахстан).

ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан, сообщает РИА Новости.

При этом причины переноса не уточняются. Таким образом, турнир в Нур-Султане пройдёт с 19 по 25 сентября. Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону.

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