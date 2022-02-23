ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сообщила о переносе мужского турнира категории ATP-250 из Санкт-Петербурга (Россия) в Нур-Султан (Казахстан).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сообщила о переносе мужского турнира категории ATP-250 из Санкт-Петербурга (Россия) в Нур-Султан (Казахстан).
ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан, сообщает РИА Новости.
При этом причины переноса не уточняются. Таким образом, турнир в Нур-Султане пройдёт с 19 по 25 сентября. Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселону.