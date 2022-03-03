Строительство в Таллинне не останавливается, и квартиры в новых жилых домах по-прежнему раскупают еще на стадии проекта, несмотря на непрекращающийся рост цен. Нас же интересует, что раньше находилось на теперешних стройплощадках, сколько историй ушло в небытие, какое здание и когда было снесено, и чем интересны оставшиеся в живых дома. Сегодня отправимся в район таллиннского автовокзала.

Сейчас там бодро снуют строители, два огромных крана деловито поводят стрелами, а этажи растут не по дням и даже не по часам. Это на углу улиц Ластекоду и Одра строится жилой квартал Odra, состоящий из трех домов по адресам Ластекоду, 31/1, Ластекоду, 31/2 и Одра, 6. Строит и продает квартиры наш строительный гигант Merko.

Этажи растут, как на дрожжах. И не исключено, что на момент выхода этого материала, дом на Одра станет уже гораздо выше. ФОТО: Вера Копти.

Замечательный краевед, беззаветно любивший Таллинн Лев Лифшиц посвятил одну из своих многочисленных статей улице Детского дома – Ластекоду, материал доступен в интернете. Поэтому не буду пересказывать, когда и почему улица сначала была Лютерской, потом стала Сиротской, а до сегодняшнего дня осталась Ластекоду, хотя никакого детского дома на ней сейчас нет. И не было, кстати. А детский сад стоит вовсе даже на параллельной – Юхкентали. Примем это за данность.

Тот же Лифшиц напомнил, что находящийся как раз по диагонали от стройки автовокзал был построен в 60-е годы прошлого века на месте барахолки, которая занимала всю огромную территорию.

Таллиннская городская толкучка, или вшивка, расположенная на месте теперешнего автовокзала. ФОТО: Архивное фото / Merko

На архивном фото хорошо просматривается не только рыночная площадь, но и близлежащие улицы. Мы увеличили снимок, чтобы разглядеть интересующие нас строения.

Вот интересующий нас перекресток. ФОТО: Архивное фото / Merko

Обратите внимание на центр кадра. Вот они, как на ладони – и Одра, и Ластекоду. На правой стороне улицы – территория теперешней стройки, а слева – деревянный дом с пышной растительностью за невысоким забором, а рядом, с ума сойти, белый домик, очень похожий на тот, в котором сейчас круглосуточно кормит холостяков и неприхотливых путешественников едальня «Kodused Toidud». Да это он и есть.

Чуть позже я узнала, что было на момент архивной аэросъемки в маленьком беленьком домике, но сегодня здесь круглосуточная забегаловка. Правда, кажется, что домик с годами стал поменьше. ФОТО: Google Maps

Если приглядеться, вдоль улицы Одра видны железнодорожные рельсы. Построенная в 1901 году узкоколейная железная дорога протяженностью 3,7 км соединяла станцию Таллинн-Вяйке с портом и была закрыта только в 1971-м.

Улица Одра, 1971 год. ФОТО: Исторический музей / Ивар Вильде

В фотоархиве Ajapaik удалось найти фотографию как раз 1971 года. Смотрите, как тогда выглядела эта дорога, о которой сейчас напоминает только каменный парапет, отделяющий проезжую часть от необычно широкой пешеходно-автомобильной зоны.

Фрагмент улицы Одра через 40 лет после того, как узкоколейку закрыли, а рельсы демонтировали. ФОТО: Google Maps

Не сомневаюсь: по поводу каждого таллиннского дома, причем независимо от его возраста и месторасположения, можно раскопать тьму интересных фактов, слухов, домыслов и легенд. Вот и о перекрестке Одра и Ластекоду в народе сложены увлекательные истории.

«В строении на углу находилось отделение ГАИ и вытрезвитель. Я точно видела, как туда, во двор, уводили пьянчужек. По крайней мере мне, девчонке подросткового возраста, это запомнилось», — рассказала мне коллега.

Роман Лутт. Фото 2014 года. ФОТО: Annika Haas / Eesti Ekspress / Scanpix

В доме напротив, в том самом, где сейчас располагается круглосуточная закусочная, жила известная в Эстонии оседлая цыганская семья. Когда-то мне об этом рассказал председатель Объединения цыган Северной Эстонии Роман Лутт.

Вместе с ним много лет назад мы ждали автобус, который должен был отвезти группу местных цыган и журналистов в Калеви-Лийва, в Кабернеэме, где находился цыганский концлагерь. Правда, Роман упомянул об этом вскользь, ничего не уточняя, просто когда мы заговорили об эстонских оседлых цыганах, он привел в пример эту семью…

Роман Лутт умер в 2017-м. Ушла и певица Вера Соколова – не у кого теперь спросить…

Но если кто в Таллинне и может раскрыть все тайны градостроительства советского времени, так это участники фейсбучной группы «Советская Эстония - Eesti NSV». Они уже не один раз помогали мне найти необходимые фотографии или неопровержимые доказательства моим шатким гипотезам.

Версию с вытрезвителем не поддержал никто. Только один участник группы, явно имеющий отношение к правоохранительным органам, отметил, что в зданиях, где долгие годы располагалось районное отделение ГАИ, после того как они несколько лет пустовали, работал уже отдел полиции. Тогда там была камера временного содержания. «Не одна, а целых три», — уточнил другой участник.

Забавно, но именно на подъемный кран именно на этой стройке не так давно забрался пьянчужка и вызвал полицию, чтобы его оттуда сняли. Была развернута настоящая спасательная операция! О дальнейшей судьбе горе-верхолаза пока не сообщается.

Многие вспоминали, что получали в этом неказистом доме права аж в 1961 году, многие несли там милицейскую службу, которая, как известно, и почетна и трудна.

Про ГАИ я и сама помню. Много лет мой маршрут пролегал с автовокзала на улицу Лаулупео, и этого перехода было не избежать. Жуткий вид выставленных в назидание прохожим рядом с сохранившимся от узкоколейки парапетом искореженных в страшных авариях автомобилей тоже сохранился в памяти. Тогда было не принято, да и нечем было фотографировать все что ни попадя, поэтому проиллюстрировать эти воспоминания нечем.

О цыганской семье удалось узнать больше. Участницы группы помнили жившую в доме напротив ГАИ старую цыганку, которую все считали гадалкой. Нашлись и очевидцы, обладающие значительно большей информацией.

«Все детство прошло в этом доме, рядом с цыганской семьей, шатром в ​​саду, лошадью. К старой цыганке по имени Лонни приходили гадать чуть ли не со всего Советского Союза. Вытрезвителя напротив никогда не было, а вот в длинном низком доме во времена первой Эстонии была ночлежка за 10 сентов за ночь, а потом – квартиры», — такие воспоминания, согласитесь, дорогого стоят.

Эти факты подкрепляются и воспоминанием жительницы одного из близлежащих домов: «Там всегда было ГАИ, а через дорогу в домике проживали цыгане - семья Лутт. Имен родителей не помню, а вот дети - Роман, Антон и Кармен. Антон играл на ударных в ансамбле "Kristallid" вместе с Яаком Йоалой».

Выходит, Роман говорил о своем доме, о своей семье… Как жаль, что не пришлось поговорить с ним об этом. Но это было давно, когда рубрики «Ваш дом» на портале Rus.Postimees еще не существовало.

Много интересного вспомнил ветеран эстонской журналистики, политик Владимир Вельман: «Вера, я с 1945 года (с рождения) жил на нынешней Одра, 12. Раньше адрес был Касарму,6, и улица упиралась в Ластекоду. Позже улицу продлили до Тартуского шоссе и добавились три дома. Там, где позже появилась автоинспекция, была войсковая часть (собственно, такие части были вокруг нашей улицы, отсюда и первое ее название)».

Дом по Ластекоду, 44. ФОТО: Google Maps

«А сиреневый садик - особая для меня история. Там жила моя одноклассница Рита, первая моя школьная любовь. А в домике, где сейчас закусочная, жила цыганская семья. Хорошо помню их дочку Кармен, красавицу, как и положено юным цыганкам. А один из сыновей потом возглавлял цыганскую общину Эстонии... И еще много чего интересного связано с этой улицей…» - написал Владимир.

Урмас Алендер, Йоко Алендер и жена музыканта Хелье Каскель в Стокгольме летом 1989 года. ФОТО: Helje Kaskeli erakogu

Еще один из участников группы «Советская Эстония - Eesti NSV» обмолвился, что фасад дома по Ластекоду, 44 приводил в порядок его знакомый. Пожалуй, пора напроситься в гости…

Любители рок-музыки вспомнили, что чуть ли не в этом же деревянном доме с сиреневым садиком, или, по крайней мере, в следующем жили родители известного эстонского рок-музыканта Урмаса Алендера, а потом и он сам, вплоть до его гибели на пароме «Эстония» 28 сентября 1984 года.

«Урмас Алендер жил, дочку Йоко в колясочке катал...», — Йоко Алендер уже за сорок, она политик и архитектор. Или архитектор и политик.

Ну а что же начали строить на углу, вокруг которого мы уже находили страшное количество шагов, оказываясь в далеких 40-х, 60-х и 70-х годах прошлого века?

Это будет жилой комплекс из трех зданий со внутренним двором, автором проекта которого является известный архитектор Мартин Аунин, ранее создавший для Merko архитектурное решение здания на Тарту-мнт, 52. Пакеты внутренней отделки квартир созданы в сотрудничестве с архитектором интерьеров Керсти Ниголс. Судя по эскизам 3D, дома будут, по крайней мере, лучше выглядеть, чем развалюха бывшего ГАИ. А вот длинное здание ночлежки, о котором рассказали мне в FB, можно было бы и сохранить. Интересно же! Но это, как говорится, совсем другая история.