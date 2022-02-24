Блог ⟩ Путин начал масштабную военную операцию в Украине
В ночь на четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, объявив о принятии решения о начале военной операции на территории Украины.
В ночь на четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, объявив о принятии решения о начале военной операции на территории Украины.
«В соответствии со статьёй 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой».
«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора».
НАТО по отношению к РФ ведет себя в наглой манере и разговаривает с позиции собственной исключительности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, что на протяжении тридцати лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе", - сказал он в обращении к россиянам.
"В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности неуклонно расширяется, военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - продолжил Путин.
"Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности, откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?", - задал он риторический вопрос.
Путин заметил, что "прежние договоры, соглашения уже, фактически не действуют, уговоры и просьбы не помогают".
"Все, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено", - добавил он.
Россия не повторит ошибок СССР, который в попытке не провоцировать потенциального агрессора в начале сороковых годов оказался не готов к нападению нацисткой Германии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и начале 41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, для этого, в том числе, старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения, а те шаги, которые были в конце концов предприняты, уже катастрофически запаздывали", - сказал он в обращении к россиянам.
По его словам, "в результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии".
"Попытка ублажить агрессора в преддверие великой отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительными ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.
"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин в телеобращении.
"Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - отметил он.
"Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан", - подчеркнул Путин.
"Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам.
"Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил", - добавил он.
Путин подчеркнул, что в конечном счете "судьба России в надежных руках нашего многонационального народа".
"Это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Верю в нашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", - сказал президент РФ.