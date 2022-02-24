Путин объявил о начале военной операции на Донбассе
Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, объявив о принятии решения о начале военной операции на территории Украины.
Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, объявив о принятии решения о начале военной операции на территории Украины.
«В соответствии со статьёй 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой».
«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора».
НАТО по отношению к РФ ведет себя в наглой манере и разговаривает с позиции собственной исключительности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошо известно, что на протяжении тридцати лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе", - сказал он в обращении к россиянам.
"В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности неуклонно расширяется, военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - продолжил Путин.
"Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности, откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?", - задал он риторический вопрос.
Путин заметил, что "прежние договоры, соглашения уже, фактически не действуют, уговоры и просьбы не помогают".
"Все, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено", - добавил он.