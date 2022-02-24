Путин объявил о начале военной операции на Донбассе

«В соответствии со статьёй 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В наши планы не входит оккупация Украины. Мы не навязываем никому ничего силой».

«Хочу обратиться к внешним силам, кто бы не пытался создать угрозы для России, ответ будет незамедлительным. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора».

НАТО по отношению к РФ ведет себя в наглой манере и разговаривает с позиции собственной исключительности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что на протяжении тридцати лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе", - сказал он в обращении к россиянам.

"В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности неуклонно расширяется, военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную", - продолжил Путин.

"Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности, откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?", - задал он риторический вопрос.

Путин заметил, что "прежние договоры, соглашения уже, фактически не действуют, уговоры и просьбы не помогают".