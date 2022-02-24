Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО
Правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, заявила премьер-министр Санна Марин в парламенте в среду.
Правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, заявила премьер-министр Санна Марин в парламенте в среду.
"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - передал портал телерадиовещания Yle ее слова.
Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.