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Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. ФОТО: Pool New

Правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, заявила премьер-министр Санна Марин в парламенте в среду.

"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - передал портал телерадиовещания Yle ее слова.

Парламент в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности.

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