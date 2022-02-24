Обращение Алара Кариса: президент Путин снова выбрал войну

"Президент Путин снова выбрал войну.

Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, которое Москва в последние часы проявила к жизням украинцев, а также собственных граждан России, шокирует и возмущает.

В своих мыслях все мы - с народом Украины.

Абсурдные предлоги российского руководства для нападения на независимую Украину лживы, ничтожны и преступны. Они представлены только для того, чтобы дать возможность президенту Путину оправдать агрессию против страны, которая никогда не угрожала России. Так, СССР напал на Финляндию в 1939 году, на Венгрию в 1956 году, на Чехословакию в 1968 году, а правопреемница СССР Российская Федерация сделала то же самое, начав войну против Украины в 2022 году. Так же, как она вторглась в Грузию в 2008 году и в предыдущий раз в Украину в 2014-м.

Теперь мы знаем, что Россия не сможет терпеть рядом с собой украинское государство, которое демократично, строит лучшее будущее и входит в Европу. Мы также знаем причину: Россия боится такой страны. Опасается самостоятельности соседей в выборе собственного пути и своих союзников. Именно страх — причина, по которой Россия сделала выбор в пользу новой войны и напала на Украину.

Сегодня я хочу обратиться к народу Эстонии, народу Украины и народу России.

Дорогие жители Эстонии. Я знаю, что многие из нас сейчас с тревогой задаются вопросом – а могут ли такие события произойти и в Эстонии? Это беспокойство или даже страх можно понять, но ответ на поставленный таким образом вопрос — «нет». Эстония является членом НАТО и Европейского Союза, мы принадлежим к евроатлантической семье. У нас есть сильные и сплоченные союзники. Эстонское государство и национальная оборона Эстонии сильны. Нас беспокоит то, что происходит на Украине, но военной угрозы Эстонии нет. Однако мы должны быть готовы, например, к кибератакам, а также к прибытию и приему военных беженцев.

Дорогие друзья на Украине. Как сказал ваш президент Владимир Зеленский: в XXI веке больше не бывает чужой войны. Новое нападение России на Украину — это объявление войны демократическому миру и прежним мерам безопасности. Защищая свою свободу и независимость от агрессора, Украина борется за всю Европу. Вы не одиноки. Мы поможем вам всеми возможными способами, наша цель - остановить агрессора и заставить его отступить. Мы с тобой, Украина. И как вы не устаете и не позволяете своей силе воли сломить себя, так и мы не будем уставать.

Когда я думаю о русском народе, меня охватывают грусть и сочувствие. Война против Украины, инициированная российским руководством, приносит боль и горе во многие дома России от Дальнего Востока до Калининграда. Я уверен, что вы не хотели этой войны, но, к сожалению, это не является утешением для всех потенциальных жертв. Как глава Эстонского государства подтверждаю, что ни Эстония, ни другие соседи России не представляют опасности для России, и желают дружеских отношений с вами. Мне очень жаль, что российские лидеры не разделяют этого простого желания.

Теперь, когда маски сброшены, реакция демократических стран может быть одной и той же: остановить Россию. Это означает дополнительные жесткие санкции – экономические и политические – против агрессора, всестороннюю помощь и поддержку Украины. В том числе предлагая более четкую перспективу евроатлантической интеграции.

Я не сомневаюсь, что решение России сделать выбор в пользу войны усилит чувство единства между Европейским союзом и государствами-членами НАТО, и что мы будем действовать вместе, сплоченно и скоординированно".