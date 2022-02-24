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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония отмечает День независимости: на рассвете был поднят флаг

День рождения Эстонии начался сегодня утром на Тоомпеа с церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском саду. Флаг был поднят под гимн в 7.32.

На церемонии выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. Лауреат премии Вольдемара Пансо и студентка Школы исполнительских искусств Эстонской академии музыки и театра Маарья Мытс прочитает Манифест независимости Эстонской Республики.

На церемонию поднятия флага были приглашены Президент Эстонской Республики Алар Карис, экс-президенты Керсти Кальюлайд, Тоомас Хендрик Ильвес и Арнольд Рюйтель, вице-спикеры Рийгикогу Ханно Певкур и Мартин Хельме, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных учреждений и дипломатического корпус, Эстонское общество флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.

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