ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония отмечает День независимости: на рассвете был поднят флаг
День рождения Эстонии начался сегодня утром на Тоомпеа с церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском саду. Флаг был поднят под гимн в 7.32.
День рождения Эстонии начался сегодня утром на Тоомпеа с церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском саду. Флаг был поднят под гимн в 7.32.
На церемонии выступил спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнесет архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. Лауреат премии Вольдемара Пансо и студентка Школы исполнительских искусств Эстонской академии музыки и театра Маарья Мытс прочитает Манифест независимости Эстонской Республики.
На церемонию поднятия флага были приглашены Президент Эстонской Республики Алар Карис, экс-президенты Керсти Кальюлайд, Тоомас Хендрик Ильвес и Арнольд Рюйтель, вице-спикеры Рийгикогу Ханно Певкур и Мартин Хельме, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных учреждений и дипломатического корпус, Эстонское общество флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.