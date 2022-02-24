ФОТО И ВИДЕО ⟩ Postimees в Киеве: жители прячутся в метро или бегут из города
Тревожное утро первого дня боевых действий на Украине запечатлели репортеры Postimees, находящиеся сейчас в Киеве.
Тревожное утро первого дня боевых действий на Украине запечатлели репортеры Postimees, находящиеся сейчас в Киеве.
Тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди.
Репортер Postimees сообщает, что движение в центре Киева стало очень плотным: у банкоматов также образовались очереди, собираются резервисты в штатском, а также мужчины в форме украинской армии. Улицы, ведущие к Верховной Раде и Президентскому дворцу, находятся под охраной.
По словам местных жителей, предпринимаются попытки отвезти детей в бомбоубежища, а стоимость проезда на такси увеличилась в несколько раз из-за массового исхода из города.
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках: Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок в Украину. Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301999.