ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Киева прячутся в метро или бегут из города

Тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди.

Репортер Postimees сообщает, что движение в центре Киева стало очень плотным: у банкоматов также образовались очереди, собираются резервисты в штатском, а также мужчины в форме украинской армии. Улицы, ведущие к Верховной Раде и Президентскому дворцу, находятся под охраной.

По словам местных жителей, предпринимаются попытки отвезти детей в бомбоубежища, а стоимость проезда на такси увеличилась в несколько раз из-за массового исхода из города.