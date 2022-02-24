ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Киева прячутся в метро или бегут из города
Тревожное утро первого дня боевых действий на Украине запечатлели фотографы различных инфоагентств.
Тревожное утро первого дня боевых действий на Украине запечатлели фотографы различных инфоагентств.
Тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди.
Репортер Postimees сообщает, что движение в центре Киева стало очень плотным: у банкоматов также образовались очереди, собираются резервисты в штатском, а также мужчины в форме украинской армии. Улицы, ведущие к Верховной Раде и Президентскому дворцу, находятся под охраной.
По словам местных жителей, предпринимаются попытки отвезти детей в бомбоубежища, а стоимость проезда на такси увеличилась в несколько раз из-за массового исхода из города.
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках: Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться на Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок на Украину. Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301999.