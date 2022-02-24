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Видео ⟩ Каллас: наши худшие прогнозы сбылись

Кая Каллас. ФОТО: Pilt videost

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) рассказала Postimees, какие действия велись до сих пор в связи с военным нападением России на Украину и каковы следующие шаги.

«Наши худшие прогнозы сбылись. Война действительно идет, и Путин этого совершенно не скрывает, — отметила премьер- министр. - В Европе началась масштабная война».

Каллас сообщила Postimees, что ночью члены правительства собрались на заседании и дали послу Эстонии в НАТО мандат начать консультации по статье 4. По словам Каллас, вечером в Брюсселе также состоится встреча премьер-министров.

«Я также связалась с премьер-министрами Латвии и Литвы, что мы будем делать это вместе. Это означает, что планы обороны могут быть запущены и на уровне НАТО», — уточнила Каллас.

«Здесь все спокойно, опасности для Эстонии нет», — заверила премьер-министр, но отметила, что должна быть готовность как к приему военных беженцев, так и к возможным кибератакам. «У нас есть планы во всех областях».

МИД обновил предупреждение о поездках в Украину

В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии возобновил предупреждение о поездках:

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем вам полностью избегать поездок в Украину.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, обязательно просим регистрировать свое пребывание на сайте МИД или по телефону +372 5301999.

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