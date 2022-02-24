Чт, 24.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Украина
  • Почему русскоязычные центристы не голосовали в поддержку Украины?

Почему русскоязычные центристы не голосовали в поддержку Украины?

Члены Рийгикогу. ФОТО: Tairo Lutter

Вчера парламент Эстонии единогласно принял заявление в поддержку Украины. В голосовании не приняли участие почти все русскоязычные депутаты от Центристской партии.

На вчерашнем заседании по той или иной причине отсутствовали Дмитрий Дмитриев, Мария Юферева-Скуратовски, Андрей Коробейник, Игорь Кравченко, Наталья Маллеус и Михаил Стальнухин.

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

Мария Юферева-Скуратовский объяснила, что в момент внепланового заседания парламента принимала участие в записи передачи «Кто? Кого?»: «Я была на передаче "Кто? Кого?» по теме Россия-Украина, ETV+ , но в свете последних событий проголосовала бы "за"».

Андрей Коробейник. ФОТО: Andres Haabu

Андрей Коробейник: «Я возглавляю городской совет города Пярну и раз в год провожу прием для выдающихся жителей города. Я всегда был против совмещения муниципальных и парламентских должностей, но в прошлых выборах в парламент не участвовал и этот закон приняли без меня. Я, разумеется, осуждаю агрессию России, да и вряд ли в Эстонии есть политики, которые одобряют силовые методы решения геополитических вопросов».

ТЕКСТ ДОПОЛНЯЕТСЯ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back