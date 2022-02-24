Почему русскоязычные центристы не голосовали в поддержку Украины?

Мария Юферева-Скуратовский объяснила, что в момент внепланового заседания парламента принимала участие в записи передачи «Кто? Кого?»: «Я была на передаче "Кто? Кого?» по теме Россия-Украина, ETV+ , но в свете последних событий проголосовала бы "за"».

Андрей Коробейник: «Я возглавляю городской совет города Пярну и раз в год провожу прием для выдающихся жителей города. Я всегда был против совмещения муниципальных и парламентских должностей, но в прошлых выборах в парламент не участвовал и этот закон приняли без меня. Я, разумеется, осуждаю агрессию России, да и вряд ли в Эстонии есть политики, которые одобряют силовые методы решения геополитических вопросов».