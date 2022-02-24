Заявление МИД Эстонии: предотвратить нападение было не в наших силах
МИД Эстонии обнародовал официальное заявление в связи с началом военных действий на Украине.
МИД Эстонии обнародовал официальное заявление в связи с началом военных действий на Украине.
МИД решительно осуждает крупномасштабное военное наступление России на Украину, начавшееся сегодня. Россия решила полностью игнорировать международный порядок, ряд международных соглашений и исключила возможность дипломатических решений. Вместо этого Россия выбрала самый прискорбный путь из всех возможных и начала войну против Украины.
Министерство иностранных дел продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и твердо поддерживает суверенитет Украины и право решать свои дела, а не по приказу соседней страны под бомбежками, ракетными обстрелами и требованиями.
Действия России и Беларуси не останутся без ответа и будут подвергнуты жесткому и сильному пакету санкций.
Сегодня МИД также обновил предупреждение о поездках в Украину. Всех граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто хочет поехать в Украину, этого не делать.
Вчера министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс вместе с министрами иностранных дел Латвии и Литвы отправилась в Киев, чтобы поддержать Украину в сложной ситуации. В связи с широкомасштабными военными действиями России сегодня министры были вынуждены приостановить свои визиты. Министр и сопровождавшие его люди целы и выезжают из Киева в Эстонию.
«Сегодня ночью Россия начала широкомасштабное военное наступление на Украину. Очень многие люди и страны долгое время работали над тем, чтобы этого не произошло, но теперь ясно, что предотвратить нападение было не в наших силах. Война, страдания, потерянные жизни и разрушения являются исключительной ответственностью тех, кто провоцирует их ложью, оправданиями, угрозами и провокациями.
Сегодняшнее нападение России на Украину совершенно неприемлемо и является серьезным нарушением международного права. Эстония вместе со своими союзниками и ответственным международным сообществом сделает все, что в ее силах, чтобы как можно скорее положить конец российской агрессии. Для этого мы должны ввести максимально жесткие санкции в отношении России, изолировать их политически и продолжать оказывать всестороннюю поддержку украинскому государству и народу", – заявила министр иностранных дел Лийметс.