Заявление МИД Эстонии: предотвратить нападение было не в наших силах

МИД решительно осуждает крупномасштабное военное наступление России на Украину, начавшееся сегодня. Россия решила полностью игнорировать международный порядок, ряд международных соглашений и исключила возможность дипломатических решений. Вместо этого Россия выбрала самый прискорбный путь из всех возможных и начала войну против Украины.

Министерство иностранных дел продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и твердо поддерживает суверенитет Украины и право решать свои дела, а не по приказу соседней страны под бомбежками, ракетными обстрелами и требованиями.

Действия России и Беларуси не останутся без ответа и будут подвергнуты жесткому и сильному пакету санкций.

Сегодня МИД также обновил предупреждение о поездках в Украину. Всех граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто хочет поехать в Украину, этого не делать.

Вчера министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс вместе с министрами иностранных дел Латвии и Литвы отправилась в Киев, чтобы поддержать Украину в сложной ситуации. В связи с широкомасштабными военными действиями России сегодня министры были вынуждены приостановить свои визиты. Министр и сопровождавшие его люди целы и выезжают из Киева в Эстонию.

«Сегодня ночью Россия начала широкомасштабное военное наступление на Украину. Очень многие люди и страны долгое время работали над тем, чтобы этого не произошло, но теперь ясно, что предотвратить нападение было не в наших силах. Война, страдания, потерянные жизни и разрушения являются исключительной ответственностью тех, кто провоцирует их ложью, оправданиями, угрозами и провокациями.