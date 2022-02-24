Жителей Эстонии призвали помочь пострадавшим украинцам
Международная организация Mondo призывает помочь жителям подвергшейся российской агрессии Украины.
Международная организация Mondo призывает помочь жителям подвергшейся российской агрессии Украины.
"Сегодня ночью началась полномасштабная атака России против Украины.
Mondo работала в Украине с 2014 года, когда впервые разразился конфликт. Все эти годы нашим партнером был Восток SOS, организация, возникшая по инициативе тогдашних внутренних беженцев и для того, чтобы помочь жителям кризисного региона. Сегодня мы мысленно с нашими украинскими коллегами. У них есть длительный опыт помощи своих соотечественникам в кризисных ситуациях, поскольку, к сожалению, этот кризис так и не прошел.
Mondo, Eesti Pagulasabi и Центр украинской культуры призывают жертвовать в пользу Украины. Мы не знаем в данный момент, как сложится дальнейший ход военных действий, но нуждающихся точно станет больше, чем когда-либо ранее.
Эстония знает, как дорога свобода. Украина борется сейчас за свою свободу", - обращается организация ко всем неравнодушным.
Оказать поддержку можно здесь.