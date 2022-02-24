Жителей Эстонии призвали помочь пострадавшим украинцам

Mondo работала в Украине с 2014 года, когда впервые разразился конфликт. Все эти годы нашим партнером был Восток SOS, организация, возникшая по инициативе тогдашних внутренних беженцев и для того, чтобы помочь жителям кризисного региона. Сегодня мы мысленно с нашими украинскими коллегами. У них есть длительный опыт помощи своих соотечественникам в кризисных ситуациях, поскольку, к сожалению, этот кризис так и не прошел.