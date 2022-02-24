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Жителей Эстонии призвали помочь пострадавшим украинцам

Флаг Украины. ФОТО: Mihkel Maripuu

Международная организация Mondo призывает помочь жителям подвергшейся российской агрессии Украины.

"Сегодня ночью началась полномасштабная атака России против Украины.

Mondo работала в Украине с 2014 года, когда впервые разразился конфликт. Все эти годы нашим партнером был Восток SOS, организация, возникшая по инициативе тогдашних внутренних беженцев и для того, чтобы помочь жителям кризисного региона. Сегодня мы мысленно с нашими украинскими коллегами. У них есть длительный опыт помощи своих соотечественникам в кризисных ситуациях, поскольку, к сожалению, этот кризис так и не прошел.

Mondo, Eesti Pagulasabi и Центр украинской культуры призывают жертвовать в пользу Украины. Мы не знаем в данный момент, как сложится дальнейший ход военных действий, но нуждающихся точно станет больше, чем когда-либо ранее.

Эстония знает, как дорога свобода. Украина борется сейчас за свою свободу", - обращается организация ко всем неравнодушным.

Оказать поддержку можно здесь.

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