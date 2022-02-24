Статистика коронавируса: 4401 зараженных и семь смертей

По состоянию на утро 24 февраля, в больницах находится 637 пациентов с коронавирусом. Из них 311 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 185 человек, или 59,5% не были вакцинированы, а 126, или 40,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 8,0 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 92 новых истории болезни, из которых в 43 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 45 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались семь человек с коронавирусом, из которых пятеро не были вакцинированы и статус одного уточняется: 68-летняя женщина, 76-летняя женщина, 81-летний мужчина, 86-летняя женщина, 89-летняя женщина, 93-летняя женщина и 95-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 321,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 483,4 невакцинированных в день.