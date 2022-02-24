Звоните близким при необходимости: на Украине работает мобильная связь, но возможны перебои

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности, но возможны перебои из-за перегрузки.

«Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание на то, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены», - сообщает Госспецсвязь.