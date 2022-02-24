Фото, видео ⟩ Что происходит в Киеве?

Утром тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди. Днем жители Киева выстраиваются в длинные очереди у банкоматов и банков, чтобы снять деньги. Люди стоят в очередях у остановок общественного транспорта. Видны первые разрушения после бомбежек.