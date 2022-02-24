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Фото, видео ⟩ Что происходит в Киеве?

Ранним утром 24 февраля Путин начал масштабную военную операцию в Украине. На месте работают журналисты Postimees.

С утра в Киеве звучали сирены.

Утром тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди. Днем жители Киева выстраиваются в длинные очереди у банкоматов и банков, чтобы снять деньги. Люди стоят в очередях у остановок общественного транспорта. Видны первые разрушения после бомбежек.

В украинской столице работает журналист Postimees Маргус Мартин.

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