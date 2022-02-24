Фото, видео ⟩ Что происходит в Киеве?
Ранним утром 24 февраля Путин начал масштабную военную операцию в Украине. На месте работают журналисты Postimees.
Ранним утром 24 февраля Путин начал масштабную военную операцию в Украине. На месте работают журналисты Postimees.
С утра в Киеве звучали сирены.
Утром тысячи жителей Киева спустились в метро, рассчитывая спрятаться там от бомбовых ударов. Многие покидают город на автомобилях, у бензоколонок выстроились длинные очереди. Днем жители Киева выстраиваются в длинные очереди у банкоматов и банков, чтобы снять деньги. Люди стоят в очередях у остановок общественного транспорта. Видны первые разрушения после бомбежек.
В украинской столице работает журналист Postimees Маргус Мартин.