Антс Лаанеотс: от Украины нужно ждать сильного военного противостояния
Бывший командующий Силами обороны, генерал в отставке Антс Лаанеотс говорит, что вооруженные силы Украины усилены тем, что имеют восьмилетний боевой опыт, пишет Postimees.
Бывший командующий Силами обороны, генерал в отставке Антс Лаанеотс говорит, что вооруженные силы Украины усилены тем, что имеют восьмилетний боевой опыт, пишет Postimees.
Лаанеотс сказал, что от Украины нужно ждать сильного военного сопротивления. Вооруженных силы России, по его словам, ночью действовали в основном рядом с границами, государственная граница Украины во многих местах пересечена, но насколько интенсивны эти действия, сказать сложно, поскольку информация отрывочная. Лаанеотс сказал, что ВПО — это самое слабое звено у украинцев, но, говорят, что уже удалось сбить пять самолетов.
По словам Лаанеотса, если посмотреть на вооруженные силы Украины, то по состоянию на вчерашний день под ружье поставлены 216 000 человек, а теперь мобилизованы еще 40 000 человек: «Они поступили умно в том смысле, что поскольку в Донецкой и Луганской областях война идет уже восемь лет и через нее прошли 420 000 украинских молодых людей, которые через срочную службу или вербовку там воевали, поэтому эти мужчины и женщины имеют боевой опыт». По оценке Лаанеотса, украинцы осознанно выбрали именно находящихся в резерве бывших военных, у которых есть опыт участия в войне и которые знают, как поступать. Он уточнил, что около половины из этих 260 000 бойцов — это служащие боевых подразделений, остальные — это подразделения поддержки и тыла.
Лаанеотс отметил, что самой большой проблемой украинцев является то, что страна проспала лучшие времена для развития своих вооруженных сил: «Устарели и самолеты, и артиллерия, одним словом, вся техника и вооружение, теперь Запад и, прежде всего, НАТО и США помогли полутора миллиардами для модернизации вооружения».