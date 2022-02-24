Антс Лаанеотс: от Украины нужно ждать сильного военного противостояния

Лаанеотс сказал, что от Украины нужно ждать сильного военного сопротивления. Вооруженных силы России, по его словам, ночью действовали в основном рядом с границами, государственная граница Украины во многих местах пересечена, но насколько интенсивны эти действия, сказать сложно, поскольку информация отрывочная. Лаанеотс сказал, что ВПО — это самое слабое звено у украинцев, но, говорят, что уже удалось сбить пять самолетов.

По словам Лаанеотса, если посмотреть на вооруженные силы Украины, то по состоянию на вчерашний день под ружье поставлены 216 000 человек, а теперь мобилизованы еще 40 000 человек: «Они поступили умно в том смысле, что поскольку в Донецкой и Луганской областях война идет уже восемь лет и через нее прошли 420 000 украинских молодых людей, которые через срочную службу или вербовку там воевали, поэтому эти мужчины и женщины имеют боевой опыт». По оценке Лаанеотса, украинцы осознанно выбрали именно находящихся в резерве бывших военных, у которых есть опыт участия в войне и которые знают, как поступать. Он уточнил, что около половины из этих 260 000 бойцов — это служащие боевых подразделений, остальные — это подразделения поддержки и тыла.