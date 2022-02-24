В субботу в Таллинне проведут большую акцию в поддержку народа Украины и против войны
В субботу, 24 февраля, с 15 до 17 часов на площади Вабадузе в Таллинне пройдет большая акция в поддержку народа Украины и против войны.
В субботу, 24 февраля, с 15 до 17 часов на площади Вабадузе в Таллинне пройдет большая акция в поддержку народа Украины и против войны.
Ее организаторами являются все организации украинцев в Эстонии и гражданские общества.
С речью выступит руководитель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский, руководитель Союза студенческих организаций Эстонии Маркус Эхасоо и другие.