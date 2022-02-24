Чт, 24.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В субботу в Таллинне проведут большую акцию в поддержку народа Украины и против войны

В субботу в Таллинне проведут большую акцию в поддержку народа Украины и против войны

Площадь Вабадузе. ФОТО: Екатерина Павлова

В субботу, 24 февраля, с 15 до 17 часов на площади Вабадузе в Таллинне пройдет большая акция в поддержку народа Украины и против войны.

Ее организаторами являются все организации украинцев в Эстонии и гражданские общества.

С речью выступит руководитель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский, руководитель Союза студенческих организаций Эстонии Маркус Эхасоо и другие.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back