Каллас созвала лидеров парламентских партий

«Начатые сегодня Россией широкомасштабные военные действия в Украине изменили ситуацию с безопасностью во всей Европе. Хотя мы знаем, что сегодня для безопасности Эстонии военной угрозы нет, мы должны быть готовы к гибридным угрозам, кампаниям, основанным на дезинформации, и также к попыткам провокаций», - отметила премьер-министр Кая Каллас.

«Поскольку впереди наш ждет очень напряженное время, мы сможем пройти через это, если будем держаться вместе, сохранять взвешенный подход и на некоторое время отбросим наши внутриполитические разногласия. Поэтому я сделала председателям парламентских партий предложение собраться и обсудить, как мы могли бы действовать общими усилиями во время этого кризиса в области безопасности», - заключила Каллас.