ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит парад Сил обороны в честь 104-летия Эстонской республики
В полдень на площади Вабадузе в Таллинне начался Парад в честь Дня независимости Эстонии.
В полдень на площади Вабадузе в Таллинне начался Парад в честь Дня независимости Эстонии.
Торжественное построение началось в 11.15. Парад принимает президент Алар Карис, командует парадом командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.
В параде принимают участие более 700 человек и 21 единица техники, 28 знамен, 4 роты, 12 взводов, 15 отделений и два оркестра.
Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем на параде Сил обороны в честь годовщины Республики в четверг отметил, что безопасность Эстонии создают сознательные граждане, чувство сплоченности и надежные союзники.
«Несмотря на последние события в Украине, мы можем и должны сегодня отмечать достижения и сильные стороны своей страны, в день рождения своей страны радуйтесь достижениям и силам своей страны. Как командующий Силами обороны я, несомненно, придерживаюсь своей точки зрения. Сегодня я хочу поделиться с вами своим взглядом на символику Сил обороны Эстонии. Ценность этих символов подтверждают события в Украине»,- сказал Херем.