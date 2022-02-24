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  • Эстония
  • В Таллинне проходит парад Сил обороны в честь 104-летия Эстонской республики

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит парад Сил обороны в честь 104-летия Эстонской республики

В полдень на площади Вабадузе в Таллинне начался Парад в честь Дня независимости Эстонии.

Торжественное построение началось в 11.15. Парад принимает президент Алар Карис, командует парадом командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

В параде принимают участие более 700 человек и 21 единица техники, 28 знамен, 4 роты, 12 взводов, 15 отделений и два оркестра.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем на параде Сил обороны в честь годовщины Республики в четверг отметил, что безопасность Эстонии создают сознательные граждане, чувство сплоченности и надежные союзники.

«Несмотря на последние события в Украине, мы можем и должны сегодня отмечать достижения и сильные стороны своей страны, в день рождения своей страны радуйтесь достижениям и силам своей страны. Как командующий Силами обороны я, несомненно, придерживаюсь своей точки зрения. Сегодня я хочу поделиться с вами своим взглядом на символику Сил обороны Эстонии. Ценность этих символов подтверждают события в Украине»,- сказал Херем.

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