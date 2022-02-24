ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит парад Сил обороны в честь 104-летия Эстонской республики

«Несмотря на последние события в Украине, мы можем и должны сегодня отмечать достижения и сильные стороны своей страны, в день рождения своей страны радуйтесь достижениям и силам своей страны. Как командующий Силами обороны я, несомненно, придерживаюсь своей точки зрения. Сегодня я хочу поделиться с вами своим взглядом на символику Сил обороны Эстонии. Ценность этих символов подтверждают события в Украине»,- сказал Херем.