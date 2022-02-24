Киевляне действуют организованно, паники нет

Бизнесмен Олександр Авксентьев, живущий недалеко от киевского аэропорта Борисполь, рассказал, что рано утром слышал рядом с домом взрывы. «Чувствую себя живым и здоровым. Никакие ракеты вокруг моего района не летали», – сказал он. Олександр занимается продажей оружия и сообщил, что, если понадобится, у него всегда под рукой огнестрел. «Конечно. Мы сопротивляемся. Все люди и страны должны сейчас держаться вместе», – добавил Авксентьев.

Бывший военнослужащий Олексий Сокил, учится на священника, упомянул, что общается с однополчанами, воевавшими на Донбассе, а также следит за ситуацией через различные новостные каналы: «К счастью, наши бойцы отбили первую атаку врага. Сбили несколько российских самолетов. Все это очень важно, потому что сейчас дает время мобилизовать людей по всей стране», – сказал Сокил. – Сами понимаете, что оккупантам не удастся завоевать всю Украину одним заходом. Это просто невозможно. Наши ребята давно их ждали и сейчас военные действия постепенно разворачиваются».

02.02.2022, Киев. Oлексий Сокил, ветеран Донбасса, сейчас служит в Украинской православной церкви. Фото Михкеля Марипуу, Postimees ФОТО: Mihkel Maripuu

Он добавил, что поведение людей в столице тоже ожидаемо: «Они не сумели посеять ту панику, которой Россия, возможно, ждала среди нашего народа. Совершенно нормально, что есть определенный процент людей, которые боятся и пытаются выбраться из города. Однако паники, как это было в 2104 году, сейчас нет», – рассказал Олексий Сокил.

Мы сопротивляемся. Все люди и страны должны сейчас держаться вместе.

По его словам, сейчас многие люди, в основном женщины и дети, очень организованно перебираются на Киевский вокзал: «Мы их понимаем и поддерживаем. Это вполне разумное поведение. Чем меньше людей в городах, тем меньше всяких очередей и толкотни, да и все остальные тоже могут чувствовать себя спокойнее. Страх – это совершенно нормально, по-человечески, – отметил Сокил.