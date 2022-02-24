Галерея ⟩ Перед посольством России в Таллинне проходит акция протеста
На акции протеста перед посольством России, которая началась сегодня, 24 февраля, в 12 часов, требуют от России немедленно прекратить военное наступление на Украину.
На акции протеста перед посольством России, которая началась сегодня, 24 февраля, в 12 часов, требуют от России немедленно прекратить военное наступление на Украину.
На странице мероприятия в Facebook организаторы хотят, чтобы Россию отключили от международной платежной системы SWIFT, полностью изолировали на международном уровне, а Украину поддержали вооружением и финансовой и гуманитарной помощью.
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