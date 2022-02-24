Галерея ⟩ В Риге возле посольства России проходит пикет в поддержку Украины
Десятки людей собрались сегодня у посольства России в Риге, осуждая Россию и призывая прекратить нападение ее войск на Украину, передает Rus.TVNET.
Десятки людей собрались сегодня у посольства России в Риге, осуждая Россию и призывая прекратить нападение ее войск на Украину, передает Rus.TVNET.
По данным агентства LETA, у посольства собралось около 50-70 человек, но присутствующие допускают, что после окончания рабочего дня может собраться больше людей.
Собравшиеся держат в руках плакаты и флаги, а также выкрикивают лозунги, осуждающие действия президента России и поддерживающие Украину, например "Руки прочь от Украины!".
Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге
Среди пришедших на акцию были замечены евродепутаты Ивар Иябс и Сандра Калниете.
Как сообщалось, сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.