Чт, 24.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

Галерея ⟩ В Риге возле посольства России проходит пикет в поддержку Украины

Десятки людей собрались сегодня у посольства России в Риге, осуждая Россию и призывая прекратить нападение ее войск на Украину, передает Rus.TVNET.

По данным агентства LETA, у посольства собралось около 50-70 человек, но присутствующие допускают, что после окончания рабочего дня может собраться больше людей.

Собравшиеся держат в руках плакаты и флаги, а также выкрикивают лозунги, осуждающие действия президента России и поддерживающие Украину, например "Руки прочь от Украины!".

Галерея: Люди протестуют у посольства России в Риге

Среди пришедших на акцию были замечены евродепутаты Ивар Иябс и Сандра Калниете.

Как сообщалось, сегодня утром Россия начала военную операцию в Украине.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back