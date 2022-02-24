Фото и видео ⟩ «Сегодня не могу назвать утро добрым!»: жительница Днепра проснулась от взрыва бомбы

С Инной я познакомилась весной 2015 года в Запорожье, когда она была одним из сотрудников с украинской стороны Eesti Pagulasabi; женщина, которая сама в 2014 году из-за начавшейся войны в Украине сбежала из Луганска и начала помогать тем, кто находился вблизи фронта и кому некуда было идти.

Сейчас Инна Шульженко живет на съемной квартире в Днепре, где сегодня в 6.22 утра ее разбудили взрывы бомб.

Инна открыла Facebook и нашла в родительском чате класса ее ребенка фотографии того же взрыва и беседу.

ФОТО: ekraanikuva

«Краснополье»

«Там базирование военное»

«За ближайший час над нами пролетело пять истребителей»

«Я вас прошу, собрать важные документы! И сохранять спокойствие»

Это первые сообщения, которыми со мной делится Инна, когда я здороваюсь с ней в чате и спрашиваю, как она.

«Сегодня не могу назвать у​тро добр​ым, - отвечает она. - Утром проснулись как в 2014».

Инне уже приходилось покинуть свой дом из-за войны. Сейчас она говорит, что пока они останутся на месте. У Инны двое детей, 19-летний сын и девятилетняя дочь. Потом она пропадает из сети.

У украинцев должно было быть обычное утро. Далеко не праздник, как в Эстонии, а обычный будний день, когда нужно идти на работу и в школу или заниматься другими, заранее запланированными делами.

Я не знаю, что Инна со своей семьей в данный момент делают и что чувствуют. Собирает ли документы, упаковывает вещи? Или ждет, как планировала раньше.

Потом получаю от Инны новые фотографии, сделанные утром из окна квартиры, и видео, на фоне которого слышны встревоженные голоса Инны и ее мужа. На видео слышен взрыв, стая птиц взлетает в воздух.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Через час Инна выходит на улицу. Ей надо пойти в больницу, на процедуры. По дороге она делает фотографии очередей перед банкоматами и аптекой. Солнце светит, погода прекрасная.

Очередь у аптеки. ФОТО: Erakogu foto

В итоге присылает видео, что везде очереди, люди покупают воду. На видео заснято, как двое идущих навстречу людей несут тяжелую сумку.

Я спрашиваю, могу ли я поделиться с эстонскими читателями всем, о чем Инна рассказала мне сегодня утром и показала. Я отмечаю, что сегодня у нас годовщина Эстонской Республики и большой праздник, но все эстоноземельцы говорят об Украине. А по городу Тарту проехал велосипедист с высоко развевающимся украинским флагом.

Инна желает счастья Эстонии и говорит мне: «Конечно, можешь, дорогая Айме!»