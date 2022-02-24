Глава МВД Эстонии: сегодня единство имеет еще большее значение

«Таллиннский полицейский оркестр является важным символом Министерства внутренних дел, высшей целью которого всегда было создание чувства единства посредством музыки. Сегодня, когда мы празднуем независимость и уверенность в себе, именно единство имеет для нас еще большее значение в контексте того, что происходит в мире. Вот почему я очень рад передать этот долгожданный новый инструмент оркестру для служения такой нужной и благородной цели», — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани.

Руководитель Таллиннского полицейского оркестра Ингрид Пыльдоя, получив инструмент от имени оркестра, сказала, что радость от новой валторны велика, но радость от преемственности оркестра еще больше. «В результате совместных усилий государства и Таллинна одно важное символическое значение осталось неизменным в своем содержании. Новый инструмент придает оркестру больше силы во всех смыслах», — добавила Пыльдоя.

Министр внутренних дел принял участие в традиционном концерте, посвященном годовщине республики, в Доме Черноголовых Таллиннской филармонии. Выступили Таллиннский камерный хор, которым дирижировали Каролин Туйск и Хели Юргенсон, и Таллиннский полицейский оркестр, которым дирижировал Рийво Йыги.