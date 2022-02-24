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  • Жители Тарту собираются на Ратушной площади, чтобы выразить поддержку Украине

Жители Тарту собираются на Ратушной площади, чтобы выразить поддержку Украине

Сегодня в 15.00 на тартуской Ратушной площади начнется демонстрация в поддержку Украины, ставшей жертвой нападения России. Tartu Postimees ведет прямую трансляцию.

Призыв устроить демонстрацию сначала появился в социальных сетях, и к 13:50 в Facebook на мероприятие зарегистрировалось более 300 человек. Также мероприятие было зарегистрировано в полиции.

Демонстрантов просят по возможности взять с собой флаг Украины.

Цель акции — выразить поддержку гражданам Украины и их суверенитету, также выразить несогласие с действиями России.

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