Жители Тарту собираются на Ратушной площади, чтобы выразить поддержку Украине
Сегодня в 15.00 на тартуской Ратушной площади начнется демонстрация в поддержку Украины, ставшей жертвой нападения России. Tartu Postimees ведет прямую трансляцию.
Сегодня в 15.00 на тартуской Ратушной площади начнется демонстрация в поддержку Украины, ставшей жертвой нападения России. Tartu Postimees ведет прямую трансляцию.
Призыв устроить демонстрацию сначала появился в социальных сетях, и к 13:50 в Facebook на мероприятие зарегистрировалось более 300 человек. Также мероприятие было зарегистрировано в полиции.
Демонстрантов просят по возможности взять с собой флаг Украины.
Цель акции — выразить поддержку гражданам Украины и их суверенитету, также выразить несогласие с действиями России.